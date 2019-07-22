Mazda протаранила бетонные блоки на ремонтируемом Мызинском мосту Происшествия

Фото: Соцсеть

Автомобиль Mazda протаранил бетонные блоки на ремонтируемом Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 июля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На мосту сейчас ведутся ремонтные работы и на проезжей части находятся бетонные блоки. Вероятно, водитель не справился с управлением и врезался в них.

От удара машину развернуло, и она перекрыла проезжую часть моста. Это спровоцировало серьезную пробку в обе стороны, добавляют очевидцы.

Напомним, что ремонт Мызинского моста начался в марте текущего года. Во время ремонта планировалось организовывать движение транспорта по двум полосам в каждую сторону. Завершить ремонт переправы планируется к 20 августа.