Ремонт Мызинского моста завершится 20 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ремонт Мызинского моста завершится 20 августа. Об этом пресс-служба администрации города сообщила со ссылкой на мэра города Владимира Панова, который прокомментировал ремонт переправы на своих страницах в социальных сетях.

Владимир Панов добавил, что 20 августа — это на неделю раньше, чем планировалось ранее — 1 сентября. Помимо этого, сейчас администрация города ведет переговоры о том, что бы сократить и новые сроки завершения ремонта переправы.

В настоящее время, по словам главы города, на мосту почти завершились работы по крайней полосе по направлению от улицы Ларина в заречную часть города и 16 июня по этой полосе пустят движение автомобилей. С этого же дня начнется ремонт крайней полосы в сторону Щербинок.

Напомним, что данный ремонт Мызинского моста начался в марте текущего года. Во время ремонта планировалось организовывать движение транспорта по двум полосам в каждую сторону.

Напомним также, что 214,4 млн рублей, выделенные департаменту строительства и капитального ремонта для ремонта дорог местного значения в 2019 году было решено перераспределить на капитальный ремонт Мызинского моста.

Ранее сообщалось, что 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение на переправе было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о начале ремонта в июле. Движение по мосту было 526814 ограничено с 9 июля до 3 ноября. Нижегородцы столкнулись с проблемой многокилометровых пробок.

Первый этап ремонта Мызинского моста был завершен раньше плановых сроков.