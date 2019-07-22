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Общество

Владельцу "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде разрешили продолжить строительные работы

22 июля 2019 17:01  [268] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцу особняка Троицкого ("Шахматного дома") разрешили продолжить строительные работы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила градозащитник, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова.

По ее словам, проект воссоздания объекта культурного наследия "Дом с авгурами" (ул. Пискунова, 35) был переработан по обмерным чертежам в соответствии с замечаниями. Автор проекта - архитектор первой категории Екатерина Жукова.

Запрет на проведение всех видов работ, который действовал ранее, снят.  Строительство возобновились в пятницу 19 июля под техническим надзором. Однако, Анна Давыдова отметила, что речь пока идет только о возведении конструктивной части. Подготовка документов по утверждению архитектурного облика "Дома с авгурами" продолжается.

Ранее сообщалось, что в начале июля на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" ("Шахматный дом", ул. Пискунова,35), который был разрушен до фундамента в ходе реставрации в апреле 2019 года, началось новое строительство. За восемь дней нанятая собственником бригада (подрядчик - АО "Владимирреставрация") построила на площадке кирпичную кладку задней и боковых стен высотой около 1,5 метров. При этом 1 июля управление государственной охраны объектов культурного наследия области выдало запрет на проведение всех видов работ по воссозданию ОКН. Вопросы были к самому проекту реставрации.

По результатам проверки и.о.руководителя управления охраны объектов культурного наследия Игорем Петровым, собственнику было выдано повторное предписание. Материалы дела направлены в суд для принятия решения о наложении штрафа, размер которого в данном случае составляет до 200 тысяч рублей.

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