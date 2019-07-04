Владелец дома Троицкого хочет строить на обломках шахматный клуб, его жена - возводить особняк для своих детей Общество

Шахматный дом до начала реставрации

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владелец дома Троицкого Ваган Багдасарян заявил представителям регионального управления Госохранкультуры, что на обломках объекта культурного наследия (ОКН) он построит шахматный клуб. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на совещании 9 июля 2019 года.

Напомним, что сейчас на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" ("Шахматный дом", ул. Пискунова,35), которое было разрушено до фундамента в ходе реставрации в апреле 2019 года, началось новое строительство. За восемь дней нанятая собственником бригада построила на площадке кирпичную кладку задней и боковых стен высотой около 1,5 метров.

"Я здесь была 1 июля. Собственник мне заявил, что он только кирпич разгружает. А сегодня мы уже видим кирпичную кладку", - отметила градозащитник Анна Давыдова.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

При этом 1 июля управление государственной охраны объектов культурного наследия выдало запрет на проведение всех видов работ по воссозданию ОКН. На настоящий момент проект реставрации не откорректирован и не утвержден. Существующий проект предполагает строительство нового здания из пеноблоков с пластиковыми окнами на месте старого, что не является реставрацией, так как последняя подразумевает сохранение внешнего облика здания.

"Пойдет дождь, и мы тут будем рыбу ловить"

В ходе совещания выяснилось, что собственник начал строительство осознанно.

"Мы немножко опережаем, это да. Но нас тоже можно понять - впереди осень. Пойдет дождь, и мы тут будем рыбу ловить, а не объект культурного наследия будет. Это не такое нарушение, за которое нас можно взять и расстрелять", - заявил представитель собственника Вагинак Торосян.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Представитель филиала "Владимирреставрации" (фирмы-подрядчика) Сергей Соленов также уверен, что работы на объекте уже пора начинать. Его даже не волнует тот факт, что кладку выполнила сторонняя бригада.

"На данном этапе были проведены общестроительные работы, которые нужны в любом проекте. В данных условиях это было просто необходимо. Мы приступим позже", - сказал он.

"Штраф будет неминуем"

По результатам проверки и.о.руководителя управления охраны объектов культурного наследия Игорь Петров заявил, что с сегодняшнего дня в отношении собственника началось административное производство и "штраф будет неминуем".

"Величина штрафа будет зависеть от решения суда. Факт нарушения очевиден и безнаказанным не останется. Собственнику выдано повторное предписание о запрете на проведение работ до утверждения проекта. Без этого ведение каких-либо работ считаю недопустимым. Если окажется, что материал, толщина и расположение стен соответствуют утвержденному проекту, они будут сохранены, если не соответствуют, должны быть разобраны", - пояснил он.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о наложении штрафа, размер которого в данном случае составляет до 200 тысяч рублей.

На корректировку проекта собственнику решено дать время до пятницы. Вагинак Торосян уверен, что проектировщики справятся. Тем более, что все наработки, по его словам, уже имеются. "Шахматный дом" будет восстановлен с точностью. Все работы ведутся слажено.

"Дети Багдасаряна будут воспитываться в интерьерах "Шахматного дома""

Разногласия только, как оказалось, у собственников на счет предназначения здания в будущем.

"Оставьте в покое Багдасарянов. Эту землю мы купили. Мой муж хочет здесь для своей семьи строить дом - особняк для своих детей. Зачем вы нам мешаете?", - заявила на эмоциях жена Вагана Багдасаряна.

В ответ на это Игорь Петров сказал, что так тому и быть.

"Функциональное использование здания мы можем только рекомендовать, если оно не нарушает физическую сохранность памятника. Значит дети Багдасаряна будут воспитываться в интерьерах "Шахматного дома": с дверями в стиле модерн, цветными потолками и изразцами", - отметил и.о. руководителя Госохранкультуры.

(авгуры, фото: НИА "Нижний Новгород")

Подрядчик уверил присутствующих, что все, что является предметом охраны в порядке. Деревянные элементы, входная группа, 70% изразцов, элементы печи – все это вернется на свои места. Кроме того, по сохранившимся образцам будет воссоздана лепнина.

Ваган Багдасарян же утверждает, что восстанавливает Троицкий дом совсем для других целей.

"Здесь жилого дома не будет, никаких общепитов, никаких магазинов. Будет шахматный клуб. Мои дети будут здесь играть в шахматы. И другие дети – все бесплатно. А взрослые будут платить", - сказал он.

Тем более, что по словам Анны Давыдовой, никакого особняка на этом месте не может быть, т.к. здание имеет статус нежилого.

Начало реставрации

Напомним, специалисты приступили к началу работ в рамках реставрации в Нижнем Новгороде объекта культурного наследия "Шахматного дома" в апреле этого года. Источником финансирования являются средства собственника. Работы выполняет нижегородский филиал АО "Владимирреставрация". 25 апреля рабочие приступили к демонтажу знаменитых фигур, склоненных над шахматной доской – авгуров.

Ранее собственник неоднократно переносил сроки реставрации дома. Например, он хотел сделать это в 2017 году. В апреле 2016 года, сообщалось, что собственник рассчитывает начать реставрацию объекта во II половине 2016 года.

Напомним также, что 21 февраля 2015 года произошло частичное обрушение стены этого дома. В феврале 2015 года Нижегородский районный суд признал собственника дома виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение требований сохранения и использование памятника и оштрафовал собственника за это нарушение.

В итоге управление Госохранкультуры намеревалось изъять у собственника этот дом, так как состояние объекта признано неудовлетворительным, но не изъяло.

СПРАВКА:

Игорный дом Троицкого – объект культурного наследия регионального значения. Владельцем усадьбы в начале ХХ века был А.И.Троицкий, который перестроил дом в модном в тот период архитектурном стиле модерн. На пилонах здания установлены бюсты-авгуры в виде человеческих голов, склонившихся над шахматной доской. С фасадом здания связана городская легенда о том, что хозяин дома организовал игру в шахматы на деньги и однажды проиграл крупную сумму посетителю, оказавшемуся чемпионом Европы по шахматам Михаилом Чигориным. Тот отказался забрать выигрыш, попросив хозяина дома перестать играть в шахматы на деньги. В память об этом событии и был украшен фасад особняка.