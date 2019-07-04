Новое здание начали строить на месте нижегородского ОКН "шахматного дома", несмотря на запрет Бизнес

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова

Новое здание начали строить на месте объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "шахматного дома" (ул. Пискунова,35), несмотря на запрет. Об этом в соцсети Facebook 8 июля 2019 года сообщила эксперт министерства культуры России, градозащитник Анна Давыдова.

"В нарушение всех предписаний, Багдасарян (собственник ОКН Ваган Багдасарян – прим. НИА "Нижний Новгород") возводит новое здание на месте "шахматного дома" без нормального проекта! Это, несмотря на то, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН НО) выдало ему запрет на производство работ до корректировки проекта ещё 20 июня", - рассказала она.

Анна Давыдова также заметила, что 5 июля на совещании экспертов в управлении было принято решение отклонить очередной "проект", как несоответствующий требованиям к проектной документации и предписать владельцам участка разработать приемлемый проект реставрации (воссоздания) "дома с авгурами".

"С этим решением был ознакомлен представитель собственника Торосян и представитель подрядчика Соленов ("Владимирреставрация"). Это решение, в нарушение закона, было проигнорировано. Все выходные велось возведение кирпичной кладки по непонятно какому проекту. Вообще, непонятно кем! Багдасарян в процессе работ разобрал до основания подлинный дом - объект культурного наследия, стал возводить на месте уникального памятника архитектуры новое здание без проекта, вероятно, для собственного более комфортного использования, просто плюя на все властные предписания. Ну нет желания получить вместо качественно воссозданного особняка Троицкого с подлинными деталями интерьера "особняк им. Багдасаряна". Не стоит ли начать процесс изъятия участка, чтобы хотя бы как-то восстановить законность!" – обратила внимание она.

Добавим, что завтра, 9 июля, в 9:30 на объекте будет организовано совещание с представителями УГО ОКН НО. При этом, Багдасаряну будет вручено предписание о начале внеплановой проверки с последующим приостановлением работ.

Напомним, авгуры начали демонтировать с "шахматного дома" в апреле этого года. Рабочие высверливали основания фигур неаккуратно – куски штукатурки падали на землю. Работы на объекте начались в первых числах апреля. Источником финансирования являются средства собственника. Работы выполняет нижегородский филиал АО "Владимирреставрация".

Кроме того, в феврале 2015 года произошло частичное обрушение стены "шахматного дома". Тогда же нижегородский районный суд признал собственника дома виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение требований сохранения и использование памятника и оштрафовал собственника за это нарушение.

В итоге управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области намеревалось изъять у собственника этот дом, так как состояние объекта признано неудовлетворительным, но не изъяло.

СПРАВКА:

Игорный дом Троицкого – объект культурного наследия регионального значения. Владельцем усадьбы в начале ХХ века был А.И.Троицкий, который перестроил дом в модном в тот период архитектурном стиле модерн. На пилонах здания установлены бюсты-авгуры в виде человеческих голов, склонившихся над шахматной доской. С фасадом здания связана городская легенда о том, что хозяин дома организовал игру в шахматы на деньги и однажды проиграл крупную сумму посетителю, оказавшемуся чемпионом Европы по шахматам Михаилом Чигориным. Тот отказался забрать выигрыш, попросив хозяина дома перестать играть в шахматы на деньги. В память об этом событии и был украшен фасад особняка.