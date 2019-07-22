Барокамеру, не имеющую аналогов в мире, установили в нижегородском институте педиатрии Общество

Барокамеру "БароОкс", не имеющую аналогов в мире, установили в нижегородском институте педиатрии. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Инновационный медицинский аппарат разработала компания – резидент технопарка "Анкудиновка" ООО "Нижегородский областной бароцентр". По словам разработчика барокамеры Сергея Хаханина, аппарат "не имеет аналогов в части конструкции корпуса".

"Традиционно все барокамеры выполнены в виде цилиндра, куда пациент помещается в горизонтальном положении. Конструкция нашей камеры позволяет разместить пациента как горизонтально, так и в полусидячем или сидячем положении. Возможно проведение сеанса ребенка в сопровождении либо родителя, либо медицинского сотрудника. То есть проходить сеансы в барокамере могут дети в возрасте от шести месяцев", - пояснил Сергей Хаханин.

Кроме того, по данным разработчиков, барокамера отличается повышенной пожарной безопасностью.

Как отметил Сергей Хаханин, компания на реализацию своего проекта получила гранты по программе "Старт" Фонда содействия инновациям на 3 и 5 млн рублей. "Мы участвовали в двух грантовых программах – на конструкторские разработки, которые позволили нам модернизировать систему подачи кислорода и воздуха барокамеры и на частичную модернизацию нашей производственной линии", - сообщил разработчик барокамеры.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "в 2018 году по программе "Старт" нижегородские предприятия получили 32 млн рублей - поддержано 12 проектов". "В этой программе могут принимать участие предприниматели, которые имеют свою инновационную идею, собственные научные разработки", - добавил губернатор.

"Предпринимателям-инноваторам часто намного сложнее, чем другим бизнесменам", - отметил Глеб Никитин.

"Это связано со спецификой инновационных стартапов. В мировой практике, к сожалению, только пятая часть новшеств доходит до стадии реализации и становится жизнеспособным бизнесом. Многие разработки не преодолевают так называемую "долину смерти" - начальный период стартапа, когда инновационная разработка уже готова, но средств для запуска ее в производство нет, потому что потенциальные инвесторы с недоверием относятся к новшеству", - пояснил глава региона.

"Именно поэтому нужны особые подходы в господдержке инновационного бизнеса, - подчеркнул губернатор. - Одно из эффективных решений – гранты, которые могут помочь предпринимателю как раз на начальной стадии реализации проекта"

"Мы договорились, что будем более активно сотрудничать с федеральным Фондом содействия инновациям, - заявил Глеб Никитин. - Только в 2019 году планируем получить около 100 млн рублей на поддержку нижегородских инновационных стартапов на разных стадиях. Это значит, что несколько десятков прорывных идей смогут воплотиться в жизнь".

Напомним, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".