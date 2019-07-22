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Культура и отдых

Движение на Нижневолжской набережной будет запрещено 27 июля из-за фестиваля "Рок Чистой Воды"

24 июля 2019 09:20  [59] Культура и отдых

Движение на Нижневолжской набережной будет запрещено 27 июля 2019 года из-за фестиваля "Рок Чистой Воды". Об этом сообщили организаторы.

В частности, в районе Речного вокзала, 27 июля с 8:00 до 00:00 временно будет прекращено движение транспорта по Нижневолжской набережной и улице Рождественской (от ул. Широкой до Благовещенкой площади). Объезд организован по прилегающим улицам.

В фестивале этом году примут участие 14 групп, среди которых Браво, Альянс, Tequilajazzz, Пилот, Инна Желанная, Н.Э.П, Хроноп, SHORTPARIS, Two Siberian’s и другие из городов Поволжья и Нидерландов.

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