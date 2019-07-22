Лобовые стекла в бабочках: массовая миграция зафиксирована в Нижегородской области Общество

Фото: ФГБУ "Нижегородского реферетного центра Россельхознадзора"

Массовая миграция бабочки-репейницы зафиксирована на юге Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородского реферетного центра Россельхознадзора".

По словам жителя Сергача Игоря Иванова, по трассе просто невозможно проехать – "все лобовое стекло в бабочках".

"В определённые часы бабочки начинают движение в одном направлении, будто движимые какой- то непреодолимой силой. Это так называемый миграционный инстинкт. Миграционный инстинкт – своеобразная программа, заложенная в самой молекуле ДНК организма, заставляющая его в определённые периоды перемещаться на огромные расстояния в поиске мест, наиболее пригодных для продолжения жизни.

В период миграции бабочки летят большими роями со скоростью около 25-30 км/ч, и в некоторых случаях способны в течение суток преодолевать расстояние до 500 километров. При этом общая протяженность их перелета может составлять 5 тысяч и более километров", - прокомментировала явление заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований ФГБУ Лариса Медведева.

Она также добавила, что воздействие на природу в данном случае может быть незначительным. Гусеницы репейницы в большей степени поражают сорные растения, причем в малых объемах.