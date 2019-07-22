Месяц скидок стартует в нижегородскоми ТЦ "Мебельный базар" Общество

Месяц скидок стартует в нижегородскоми ТЦ "Мебельный базар". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

В частности, в салоне "Lazurit" стартовала акция "Товар Недели". Она является еженедельной. Каждый понедельник салоны "Lazurit", расположенные на первом и втором этажах торгового центра "Мебельный Базар", определяют товар недели, на который предоставляется скидка до 40%.

С 1 по 31 июля 2019 года всем покупателям салона "Дятьково" предоставляются следующие скидки: 40% на спальни и гостиные CITY и TOKIO, 30% - на кровати размером 90х200 с ящиком и подъемным механизмом и письменные столы, 20% - на весь остальной ассортимент коллекций ELEGANTE, ALIVIO и ALTERA, 20% на спальни и гостиные ESTE, а также на спальни ASTI и гостиные ASTI и EDEL.

В салоне света "Fandeco", расположенном на первом этаже ТЦ "Мебельный Базар", проходит ликвидация коллекций 2018 года. Знаменитые бренды представлены со скидкой до 60%. Салон света "Fandeco" - является одним из крупнейших салонов света в городе. В салоне представлены такие марки, как: Arte Lamp, Divinare, Ambiente by Brizzi, Arlight, Bohemia Ivele, Brizzi Modern, Crystal Lux, DeMarkt, Globo, Ideal Lux и многие другие популярные бренды. Компания располагает сервисом примерки. Повесить люстру на потолок своего дома можно прямо в салоне. Такая технология позволяет безошибочно подобрать идеальное освещение для дома или офиса.

Помимо данных предложений, на всех пяти этажах ТЦ "Мебельный Базар" действует множество акций и спецпредложений от различных салонов мебели, дверей, а также скидки предоставляет дом обоев на первом этаже и салон штор на пятом этаже.

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