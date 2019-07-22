Рабочих не хватает: депутаты нижегородской Думы проверили ход капремонта школы №123 Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Депутаты комиссии нижегородской Думы по развитию города и строительству проверили ход капремонта школы №123 Ленинского района 24 июля 2019 года. Работы стартовали в начале года.

Председатель комиссии Андрей Дранишников выразил недовольство отставанием от графика по некоторым видам работ. По словам подрядчиков, по ходу выполнения ремонта приходится вносить корректировки в проект, которые требуют согласования с соответствующими структурами, поэтому сроки затягиваются и оплата за проделанные работы также поступает позже.

Директор департамента строительства Павел Саватеев заявил, что все представленные подрядчиком на согласование документы МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" проверяет в течение трех дней и работы финансируются своевременно.

Андрей Дранишников попросил представителей ГлавУКС предоставить в комиссию служебную переписку, чтобы проверить сроки подачи и согласования документов.

Председатель комиссии отметил, что школу необходимо сдать не позднее 30 ноября, а все внешние работы выполнить к 1 сентября. По его словам, это важный социальный объект и все депутаты, департаменты и ведомства готовы идти навстречу строителям, чтобы ремонт завершился в срок. Андрей Дранишников настоял на увеличении количества рабочих на объекте: чтобы закончить капремонт вовремя, в школе должны работать около 120 человек, тогда как сейчас там находится чуть более 30 рабочих.

Подводя итоги выездного совещания, председатель комиссии отметил, что депутаты регулярно будут выезжать на все строящиеся и ремонтирующиеся в городе объекты, потому что такая форма работы дает хороший эффект.

"Подрядчик гарантирует, что 30 ноября работы будут выполнены, но число рабочих надо увеличивать. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы", – отметил депутат.

По его словам, подрядная организация взяла на себя обязательство с 29 июля добавить новые бригады для различных видов работ. Профильная комиссия раз в две недели будет выезжать в школу и проверять, как идет ремонт.

Ранее сообщалось, что школа №123 не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов.

Напомним также, на проведение работ в ноябре прошлого года было выделено 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену. В ходе капитального ремонта школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.