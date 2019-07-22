Глеб Никитин поручил публиковать информацию о дорогах, ремонтируемых по нацпроекту Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами местного самоуправления 24 июля 2019 года поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог собрать и опубликовать на своем сайте информацию по всем региональным дорогам с указанием характеристик, по которым дороги обычно попадают в ремонтную программу в первоочередном порядке.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в перечень такой информации входит трафик, социальная значимость, маршруты общественного транспорта или школьных автобусов и т.д.

"Эта информация должна быть доступна для каждого человека, чтобы любой житель области мог найти там интересующую его дорогу и узнать, когда её планируют ремонтировать по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", или увидеть понятное обоснование, почему, например, участок включен в ремонт не на ближайший год, а позднее.

Понятно, что дороге с высоким трафиком, по которой ходит школьный автобус, мы отдадим предпочтение по сравнению с дорогой, по которой проезжает десять машин в день", - пояснил Глеб Никитин.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил, что благодаря внедрению технологии ресайклинга (позволяет использовать в ремонте старое асфальтобетонное покрытие с восстановлением его прочностных свойств) стоимость ремонта квадратного метра дороги снижается в среднем на 17%. В 2019 году с применением технологии ресайклинга в регионе отремонтируют 82 км дорог, в 2020 – уже 106 км. Это, а также образовавшаяся по итогам конкурсов экономия позволяет включать в программу дополнительные участки, которые выбираются исходя из тех же характеристик – социальная значимость, трафик, наличие маршрутов общественного транспорта.

Чтобы поддерживать состояние тех дорог, которые не вошли в программу нацпроекта, Глеб Никитин поручил пересмотреть в сторону увеличения нормативы ямочного ремонта в районах области.

"Сегодня в регионе идет масштабный и системный ремонт дорог. Важно, чтобы жители не просто почувствовали результаты этой работы, но и понимали, почему было принято то или иное решение в ремонтной кампании", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что на встречах с жителями области один из самых частых вопросов – это ремонт дорог. Многие из тех участков, про которые говорили жители районов, были уже включены в программу ремонта на 2019 и 2020 годы. Это, например, участки в Борском и Кстовском районах, а также в городском округе Дзержинск.

Напомним, что в 2019 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.