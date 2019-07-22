Нижегородские предложения вошли в закон о социальном предпринимательстве Бизнес

Предложения Нижегородской области вошли в федеральный закон о социальном предпринимательстве. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" (в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", "социальное предприятие").

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, среди предложений от Нижегородской области, которые вошли в закон – расширение перечня мер государственной поддержки, который дополнили "оказанием консультационных услуг" и "информационно-аналитическим сопровождением проектов". Кроме того, в список направлений деятельности социального бизнеса добавили производство медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, которые могут быть использованы для профилактики или реабилитации инвалидности.

Изменения в законе позволят социальным предпринимателям получать поддержку со стороны государства, которая должна стимулировать бизнесменов создавать общественно-полезные стартапы.

"Для таких стартапов, а главное, для граждан дополнительное освещение в СМИ и интернете социальных проектов очень важно, - отметил глава региона. – Жители должны знать о новых общественно значимых услугах".

Глеб Никитин напомнил, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает, в том числе, развитие социального предпринимательства.

"Сейчас в Нижегородской области в рамках нацпроекта уже созданы пять бизнес-инкубаторов, где социальные предприниматели могут арендовать оборудованные офисы в два раза дешевле, чем обычные бизнесмены. Бизнес-инкубаторы расположены в Нижнем Новгороде, Заволжье, Выксе, Павлове и на Бору. Кроме предоставления площадей и оборудования, они помогают с юридическими вопросами и продвижением продукции", - пояснил губернатор.

Кроме того, в Нижегородской области два года работает Центр инноваций социальной сферы. Он предлагает бесплатные курсы для тех, кто уже занимается социальным предпринимательством, и тех, кто пока не знает, как начать свое дело. Более 700 человек прошли эти курсы за два года. Центр помогает и с финансами - предоставляет гранты, а также выдаёт кредиты по льготной ставке 6,5% и без залога.

"Благодаря развитию социального бизнеса новые социальные услуги в 2018 году получили порядка 30 тысяч человек. Конечно, это сравнительно небольшие цифры. Но важно, что эти новые социально ориентированные проекты предложили нижегородцам возможности, которых до сих пор не было, - заметил глава региона. - Например, более тщательный уход на дому за тяжелобольными и пожилыми людьми или дополнительные образовательные программы для детей с особенностями здоровья".

Напомним, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".