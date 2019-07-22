Кованый козырек с дома на Сергиевской нижегородская мэрия подарила музею завода "Красное Сормово" Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старинный кованый козырек с дома по ул.Сергиевской, демонтаж которого вызвал вопросы у нижегородских градозащитников, мэрия подарила музею завода "Красное Сормово". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Как стало известно, руководство завода "Красное Сормово" обратилось с этой просьбой в администрацию города. В пресс-службе завода пояснили, что в дореволюционное время в этом доме жили специалисты, работавшие на заводе. Кроме того, "есть предположение, что крыльцо было отлито на предприятии".

В настоящее время козырек находится на заводе. Его планируется отремонтировать и передать музею предприятия.

Напомним, старинный кованый козырек был снят с дома №20 по ул.Сергиевская в Нижнем Новгороде и увезен в неизвестном направлении 22 июля 2019 года. Очевидцы сообщили, что козырек был демонтирован с помощью автокрана. Градозащитник Станислав Дмитриевский предполагал, что ценный объект был попросту похищен.

(фото: из соцсети Facebook, Станислав Дмитриевский)

В городской администрации сообщили, что решение передать козырек музею завода было принято "в целях сохранения объекта". Дом № 20 на улице Сергиевская с 2014 года признан аварийным и подлежит сносу. На сегодняшний день дом расселен.

"Дом № 20 по Сергиевской на всех историко-архитектурных опорных планах обозначен в качестве ценного объекта историко-архитектурной среды, подлежащий сохранению. Выявлять в качестве памятника мы его не стали только для того, чтобы не навешивать на потенциальных инвесторов этого маленького и не сложного в реставрации объекта будущих финансовых обременений", - выразил свое удивление Станислав Дмитриевский.

"Просьба не выявлять все, что подлежит сохранению, не раз озвучивалась и должностными лицами мэрии, и специалистами УГО ОКН, и мы пошли им навстречу. Теперь вижу - присваивать статус памятника надо всему, что мы планируем сохранить", - добавил он.

Напомним, что первой территорией, где будет реализован проект редевелопмента исторических территорий, станет Ильинская cлобода, где, в том числе, находится ул.Сергиевская. Площадь пилотной территории - около 70 гектаров. По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия области, на ней расположено 86 объектов культурного наследия (ОКН), семь вновь выявленных ОКН, 114 ценных объектов историко-градостроительной среды. Градозащитники отметили, что важно начинать работу по редевелопменту как можно раньше, чтобы не утратить ценные объекты, за которыми никто не осуществляет надзор.