Старинный кованый козырек сняли с дома на Сергиевской в Нижнем Новгороде Общество

Дом с кованым козырьком Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старинный кованый козырек был снят с дома №20 по ул.Сергиевская в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил градозащитник Станислав Дмитриевский.

"На объекте ценной историко-градостроительной среды в охранной зоне Сергиевской церкви (ул. Сергиевская, дом 20) <…> был демонтирован и похищен <…> беззащитный шедевр нижегородского декоративно-прикладного искусства XIX в. - кованный козырек-зонт", - написал он.

По словам Станислава Дмитриевского, в окрестностях Сергиевского храма было всего два таких козырька, "создававших неповторимый колорит места".

Известно, что этот дом расселен. Очевидцы сообщают, что козырек был демонтирован с помощью автокрана.

(из соцсети Facebook, Станислав Дмитриевский)

Напомним, что первой территорией, где будет реализован проект редевелопмента исторических территорий, станет Ильинская cлобода, где, в том числе, находится ул.Сергиевская. Площадь пилотной территории - около 70 гектаров. По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия области, на ней расположено 86 объектов культурного наследия (ОКН), семь вновь выявленных ОКН, 114 ценных объектов историко-градостроительной среды. Градозащитники отметили, что важно начинать работу по редевелопменту как можно раньше, чтобы не утратить ценные объекты, за которыми никто не осуществляет надзор.