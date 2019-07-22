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Общество

Подрядчика на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в Дзержинске определят в августе

26 июля 2019 08:03  [113] Общество

Подрядчика на строительство инженерных коммуникаций на территории ЖК "Северные ворота" для многодетных семей определят в Дзержинске в августе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 июля 2019 года.

Ранее было завершено проектирование внутриплощадочных инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории комплекса. По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы. В целом планируется строительство сетей общей протяженностью порядка 36 км.

Как сообщалось ранее, Дзержинск вошел в региональную программу. Таким образом, город получит несколько десятков миллионов рублей на строительство инженерных сетей, при этом лишь частично софинансируя завершение работ. Очередным этапом процесса станет аукцион на выполнение строительно-монтажных работ, проведение которого запланировано на август текущего года.

Что касается подводящих сетей , то на территории будущего поселка, то силами ОАО "ДВК" построен водовод с повысительной насосной станцией. Сети водоотведения "Дзержинский водоканал" планирует подвести к территории в 2020-2021 гг.

Ведется подключение индивидуальных жилых домов по заявкам застройщиков. По уже поданным заявкам заключено более полусотни договоров на технологическое присоединение. Процесс продолжается.

Следует отметить, что после строительства инженерных коммуникаций и застройки основной части территории ЖК "Северные ворота" планируется провести работы по проектированию дорожной инфраструктуры и благоустройства. Вместе с тем на территории уже спланированы временные грунтовые дороги.

Напомним, что в целом на территории комплекса площадью порядка 80 га сформирован 601 участок, немногим более 400 из которых зарезервированы для многодетных семей Дзержинска. Оставшиеся участки предназначены для иных льготных категорий граждан и обычных жителей.

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