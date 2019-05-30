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Общество

Около 100 млн рублей из областного бюджета будет направлено на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в Дзержинске

31 мая 2019 12:50  [416] Общество

Правительство Нижегородской области выделило около 100 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее мэрия Дзержинска направила заявку на получение субсидий в министерство строительства Нижегородской области. По результатам проведенной работы Дзержинску выделена субсидия из областного бюджета в размере порядка 100 млн рублей (40 млн рублей - на 2019 год и 58,074 млн рублей - на 2020 год).

Средства позволят обеспечить объектами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорию ЖК "Северные ворота", а 411 многодетным семьям - начать строительство на предоставленных земельных участках.

Напомним, в 2014 году администрация Дзержинска утвердила проект планировки и межевания территории ЖК "Северные ворота" для предоставления участков многодетным семьям и начала предоставлять их, не обеспечив необходимой инженерной инфраструктурой.

"Поскольку земельные участки оказались непригодны для строительства (не очищены от зеленых насаждений и не обеспечены инженерной инфраструктурой), в наше министерство поступали жалобы от многодетных на невозможность начать строительство. После наших неоднократных просьб и с приходом новой команды мэрии к концу прошлого года была завершена работа по вырубке растительности, сформированы проезды к земельным участкам, завершена разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры", - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

По данным администрации Дзержинска, планируется, что работы по прокладке коммуникаций стартуют этим летом.

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