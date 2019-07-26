Работа метро и автобусов будет продлена после нижегородского фестиваля "Рок чистой воды – 2019" 27 июля 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В частности, работа метрополитена будет продлена до 1:00, а водители автобусов начнут курсировать с 22:30 по следующей схеме:
|Время
|Место
|Маршрут. Направление
|22:30
|"Площадь Благовещенская"
посадка ул.Черниговская
|МП "Нижегородпассажиравтотранс"
|А-5. пл.Горького
|А-26. пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул.Ивлиева, м/р Кузнечиха-2
|А-41. ул.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, м/р Кузнечиха, м/р Цветы
|А-43. пл.Лядова, пр.Гагарина, а/в Щербинки
|А-52. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, м/р В.Печеры
|А-61. пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бринского, м/р В.Печеры
| "Площадь Благовещенская"
посадка ул.Маслякова
|МП "Нижегородпассажиравтотранс"
|А-40. пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, ул.Веденяпина, м/р Юг
|А-45. Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 м/р, ЗКПД-4
|А-48. Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, м/р Сортировочный
|А-52. ул.Бетанкура, ул.Акимова, ул.Бурнаковская
|А-64. пл.Революции, м/р Молитовский, М Пролетарская, ул.Дьяконова, Соцгород-2
|А-90. Московский вокзал, ул.Коминтерна, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4
Напомним, движение на Нижневолжской набережной будет запрещено 27 июля из-за фестиваля "Рок Чистой Воды".
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