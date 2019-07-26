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Общество

Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин

26 июля 2019 17:08  [97] Общество
Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин

Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин

Специальные бригады охотников продолжают находить кабанов с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в лесах районов Нижегородской области, где введен карантин по АЧС.
Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Напомним, что карантин действует в Вадском, Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах. Как пояснили в управлении, в настоящее время на данных территориях добыто 33 кабана, у которых зарегистрирован вирус АЧС.

Помимо отстрела кабанов в рамках предотвращения распространения вируса специалисты Госветнадзора обходят личные хозяйства и ведут разъяснительные работы о необходимости продажи свиней по стоимости 150 рублей за 1 кг. В настоящее время население уже реализовало 156 свиней.

Напомним, что на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля и уничтожили.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней.

В Вадском районе карантин введен с 15 июля из-за того, что на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.

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