Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин
Специальные бригады охотников продолжают находить кабанов с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в лесах районов Нижегородской области, где введен карантин по АЧС.
Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Напомним, что карантин действует в Вадском, Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах. Как пояснили в управлении, в настоящее время на данных территориях добыто 33 кабана, у которых зарегистрирован вирус АЧС.
Помимо отстрела кабанов в рамках предотвращения распространения вируса специалисты Госветнадзора обходят личные хозяйства и ведут разъяснительные работы о необходимости продажи свиней по стоимости 150 рублей за 1 кг. В настоящее время население уже реализовало 156 свиней.
Напомним, что на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля и уничтожили.
В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней.
В Вадском районе карантин введен с 15 июля из-за того, что на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.
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