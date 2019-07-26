Последние новости рубрики Общество
26 июля 2019 17:38  [92] Парк в нижегородском селе Дубрава благоустроят в рамках программы поддержки местных инициатив
26 июля 2019 17:34  [97] Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки"
26 июля 2019 17:08  [97] Охотники продолжают находить кабанов с АЧС в районах области, где введен карантин
26 июля 2019 16:23  [107] Нижегородцы в 2019 году уже обменяли 67 млн баллов на подарки по программе "Бонус" от "Ростелекома"
26 июля 2019 16:03  [110] Количество жалоб на вывоз мусора в Кстове с начала года снизилось в три раза
26 июля 2019 15:58  [153] Планетарный сканер приобретут для Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина в рамках нацпроекта "Культура", - Глеб Никитин
26 июля 2019 15:46  [123] Более 80 сотрудников АПЗ предпенсионного возраста отправятся в санаторий за счет завода
26 июля 2019 15:16  [127] Регионы РФ получат от федерации 10 млрд рублей на покупку школьных автобусов
26 июля 2019 14:23  [160] Количество парковочных мест увеличится на ул.Медицинской по просьбе нижегородцев
26 июля 2019 14:07  [129] Новый салон стильных комплектов мебели "Заречье" открылся в нижегородском ТЦ "Мебельный Базар"
Общество

Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки"

26 июля 2019 17:34  [97] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки", однако администрация Ленинского района контролирует процесс с целью недопущения срыва сроков. Об этом районный глава Алексей Глазов доложил заместителю мэра Виктору Сдобнякову во время еженедельного объезда по объектам благоустройства.

Виктор Сдобняков пояснил, что подрядчик допустил отставание в начале работ, но сейчас "ускоряется".

В настоящее время в "Дубках" прокладывают тропинки для прогулок и бега. Кроме того, в парке демонтировали старую спортивную площадку, на месте которой сделают площадку для волейбола, футбольное поле и зону для йоги. Также подрядчики сделали разбивку для создания площадок для воркаута и проведения культурно-массовых мероприятий за ДК "Лукоморье".

В пресс-службе администрации города сообщили, что проект по благоустройству парковой зоны предусматривает территорию для выгула собак, детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Работы начались 30 июня.

Напомним, что проект благоустройства парка "Дубки", помимо вышеперечисленного, предусматривает игровые зоны с башнями, горками, сетками, игровую зону "Лес" из стволов деревьев и пеньков, круговой комплекс с качелями разных типов, сетками, канатами и зацепами для лазания, зона с холмами для игр с открытым сценарием.

Вдоль проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя будет организована зона тихого отдыха. На этой территории будет сконцентрировано несколько площадок с местами для отдыха. У ручья появится беседка, около которой будет высажена ель. По парку будут проходить экотропы.

Предполагается, что зона тихого отдыха может использоваться зимой в качестве катка.

В рамках второй очереди благоустройства также будут проведены работы по озеленению, обустроено освещение, установлены элементы навигации, скамейки, урны, велопарковки и автономные туалетные модули.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph