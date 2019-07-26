Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки" Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик допустил отставание по благоустройству парка "Дубки", однако администрация Ленинского района контролирует процесс с целью недопущения срыва сроков. Об этом районный глава Алексей Глазов доложил заместителю мэра Виктору Сдобнякову во время еженедельного объезда по объектам благоустройства.

Виктор Сдобняков пояснил, что подрядчик допустил отставание в начале работ, но сейчас "ускоряется".

В настоящее время в "Дубках" прокладывают тропинки для прогулок и бега. Кроме того, в парке демонтировали старую спортивную площадку, на месте которой сделают площадку для волейбола, футбольное поле и зону для йоги. Также подрядчики сделали разбивку для создания площадок для воркаута и проведения культурно-массовых мероприятий за ДК "Лукоморье".

В пресс-службе администрации города сообщили, что проект по благоустройству парковой зоны предусматривает территорию для выгула собак, детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Работы начались 30 июня.

Напомним, что проект благоустройства парка "Дубки", помимо вышеперечисленного, предусматривает игровые зоны с башнями, горками, сетками, игровую зону "Лес" из стволов деревьев и пеньков, круговой комплекс с качелями разных типов, сетками, канатами и зацепами для лазания, зона с холмами для игр с открытым сценарием.

Вдоль проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя будет организована зона тихого отдыха. На этой территории будет сконцентрировано несколько площадок с местами для отдыха. У ручья появится беседка, около которой будет высажена ель. По парку будут проходить экотропы.

Предполагается, что зона тихого отдыха может использоваться зимой в качестве катка.

В рамках второй очереди благоустройства также будут проведены работы по озеленению, обустроено освещение, установлены элементы навигации, скамейки, урны, велопарковки и автономные туалетные модули.