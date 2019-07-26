Парк в нижегородском селе Дубрава благоустроят в рамках программы поддержки местных инициатив Общество

Один из элементов благоустройства Фото: правительство Нижегородской области

Парк в селе Дубрава Дальнеконстантиновского района Нижегородской области благоустроят в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив. Первые работы начались 25 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

В этом году конкурсная комиссия одобрила проект благоустройства парка общей стоимостью почти два миллиона рублей.

Помимо традиционных элементов благоустройства – дорожек, лавочек, урн, зеленых насаждений, на въезде в поселок будет установлена стела с подсветкой в форме пяти колон с обозначением населенного пункта, фотозона в виде слова "Добро" и кованый дуб, на который молодожены будут вешать замочки на счастье.

Кроме того, будет отремонтирован памятник героям Великой Отечественной войны.

Известно, что жители поселка участвуют в программе четвертый год, за это время были отремонтированы все поселковые дороги.

(один из элементов благоустройства)

Напомним, всего в Нижегородской области в 2019 году по программе поддержки местных инициатив будет реализовано 559 проектов на общую сумму субсидии более 364 миллионов рублей.

Будут построены, отремонтированы и благоустроены: дороги, детские площадки, места массового отдыха населения, дворовые территории, тротуары, площади, скверы и другие объекты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что программа - очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона.

"Программа поддержки местных инициатив – хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи. Когда программа только начиналась, ее участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. А это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает", - сказал Глеб Никитин.

Прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив на 2020 год будет проводиться в IV квартале 2019 года. Сроки изменили, чтобы появилось больше времени на проведение работ по благоустройству.