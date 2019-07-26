Реестр требований начали создавать для обманутых дольщиков ЖК "Окский берег" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Конкурсный управляющий ЖК "Окский берег" начал прием заявлений обманутых дольщиков на включение в реестр требований. Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Обманутые дольщики обанкротившегося застройщика ООО "Капстройинвест" могут предъявить свои требования в течение трех месяцев (до 28 октября 2019 года).

Дольщики вправе предъявить свои требования на жилые помещения, нежилые помещения не более 7 кв.м. и машиноместа.

Напомним, что "Капстройинвест" до банкротства не желал уходить со строительной площадки, обосновывая это тем, что найдет инвестора для завершения строительства ЖК. Однако внесение средств должно было состояться до 26 июня, но этого не произошло. Таким образом, компания не выполнила своих обязательств и суд признал ее банкротом.

Между тем, с июня текущего года у правительства Нижегородской области есть соглашение с еще одним застройщиком - ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку ЖК "Окский берег" собственные средства.

Проект жилого комплекса предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тыс. рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.