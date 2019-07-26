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Бизнес

ГАЗ с 29 июля по 11 августа приостановит производство, отправив сотрудников в отпуск

26 июля 2019 19:06  [142] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Горьковский автозавод (ГАЗ, входит в Группу ГАЗ) с 29 июля по 11 августа приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный оплачиваемый отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Во время приостановки производства на площадях предприятия состоится модернизация оборудования для завершения подготовки к серийному выпуску нового внедорожного грузового автомобиля "Садко NEXT". Кроме того, специалисты осуществят расширение мощностей для выпуска микроавтобусов и фургонов "ГАЗель NEXT 4.6" на сверхдлинной колёсной базе.

Во время этих работ - с 29 июля по 11 августа, компания предоставляет производственным работникам традиционный ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия.

Согласно практике, принятой в автомобильной отрасли, во время корпоративного отпуска на предприятии также состоится сервисное обслуживание оборудования, а также ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Напомним, что Горьковский автозавод с 9 по 22 января также приостанавливал производство, отправив сотрудников в корпоративный оплачиваемый отпуск.

Напомним также, что Группа ГАЗ в рамках специнвестконтракта (СПИК) организует выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, а также осуществит локализацию современного легкого дизельного двигателя для LCV.

Инвестиции в создание производств с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом превысят 20 млрд рублей.

Выпуск продукции организуют на территории предприятий Группы ГАЗ, которые расположены в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской и Ульяновской областях. Там планируется создать свыше 1,8 тысяч новых рабочих мест.

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