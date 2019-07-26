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Общество

МЧС предупреждает: грозы и град ожидаются в Нижегородской области 27 июля

27 июля 2019 12:52  [112] Общество
МЧС предупреждает: грозы и град ожидаются в Нижегородской области 27 июля

МЧС предупреждает: грозы и град ожидаются в Нижегородской области 27 июля

Грозы, ливни и град прогнозируются местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в частности в течение дня 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС регионального ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, при грозе возможно усиление северного ветра до 18 м/с.

Отмечается, что такой прогноз сохранится и на первую половину ночи 28 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в спасательном ведомстве готовятся к повышению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. Так, возможно повреждением (обрыв) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Также может увеличиться число ДТП. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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