МЧС предупреждает: грозы и град ожидаются в Нижегородской области 27 июля
Грозы, ливни и град прогнозируются местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в частности в течение дня 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС регионального ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, при грозе возможно усиление северного ветра до 18 м/с.
Отмечается, что такой прогноз сохранится и на первую половину ночи 28 июля.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в спасательном ведомстве готовятся к повышению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. Так, возможно повреждением (обрыв) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций.
Также может увеличиться число ДТП. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
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