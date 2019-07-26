Акция "Экопривыкай" пройдет в Нижнем Новгороде 3 августа Общество

Фото: Архивное фото пресс-службы правительства области

Акция "Экопривыкай" пройдет в Нижнем Новгороде 3 августа. Об этом сообщают организаторы.

Цель акции – вовлечение широкого круга жителей Нижегородской области в практику раздельного сбора отходов.

В рамках мероприятия в сквере улицы Ефремова в Сормовском районе организаторы установят большой хеш-тег #ЭКОПРИВЫКАЙ и три контейнера: зеленый для бытовых отходов, желтый с сеткой для вторичных материальных ресурсов и ярко оранжевый для опасных отходов (батарейки, лампочки).

Волонтеры расскажут нижегородцам об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки. Все участники акции получат разъяснительные буклеты и блокноты о ходе реформы обращения с отходами производства и потребления, а также детские раскраски и книжки на экологическую тему.

Каждый может принести с собой любые виды опасных отходов: от батарейки до автомобильного аккумулятора, а также пластиковые и стеклянные бутылки, макулатуру.

Акция стартует в 12:00 в Сормовском районе в сквере улицы Ефремова. Ее организаторами являются благотворительный экологический фонд "Цивилизация" совместно с министерством внутренней и региональной политики, министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и комитетом по экологии и природопользованию областного Законодательного собрания.

Напомним, что акция "Экопривыкай" проходила в Нижнем Новгороде в апреле текущего года. В ней принимал участие глава региона Глеб Никитин.

Напомним также, что первый этап перехода на раздельный сбор мусора планируется начать в Нижегородской области с 1 августа 2019 года. В регионе уже идет работа по созданию специальной инфраструктуры.

До конца года в Нижегородской области будет оборудовано порядка 2 тысяч мест накопления отходов, а также закуплено 6 тысяч контейнеров и 1 тысяча бункеров для крупногабаритных отходов. В это число войдут и контейнеры для пластика.

С 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.