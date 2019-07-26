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Происшествия

Пенсионерка пропала в лесу около г.Бор

28 июля 2019 13:35  [77] Происшествия
Пенсионерка пропала в лесу около г.Бор

Пенсионерка пропала в лесу около г.Бор

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка пропала в лесу в районе п.Большеорловское около г.Бор Нижегородской области. сообщается в группе ПСО "Волонтер", который объявил сбор на поиск женщины.

Эльвира Юдина, которой 67 лет, 27 июля 2019 года около 18:00 ушла в лес и больше не выходила на связь.

Пропавшая среднего телосложения, ее рост составляет 156 см, у женщины светлые с сединой волосы и зеленые глаза. Эльвира Юдина одета в серую куртку, белую майку, черные штаны и черные резиновые сапоги. Особой приметой является хромота. С собой у нее есть сигареты и зажигалка.

Уточняется, что пропавшая нуждается в медицинский помощи.

Волонтеры просят владеющих информацией, которая поможет найти Эльвиру Юдину, позвонить инфоргу поиска Наталье (Астра) 8-920-006-02-29 или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

Напомним, что с 12 июля до настоящего времени продолжаются поиски 79-летнего Николая Новожилова, который пропал в лесу Семеновского района. Мужчина также нуждается в медпомощи.

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