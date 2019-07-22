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Политика

"Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов

24 июля 2019 17:02  [80] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Внутрипартийная дискуссионная площадка "Единой России" на тему: "Разгул "наливаек". Как навести порядок?" состоялась 24 июля 2019 года в Москве. От фракции партии в Законодательном собрании Нижегородской области в мероприятии принял участие и выступил с докладом депутат регионального парламента Василий Суханов, сообщили в региональном парламенте.

Раньше у регионов были полномочия ограничивать деятельность предприятий общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, но с середины 2017 года они лишились этого права.

В Нижегородской области, как и в других регионах России, проблема, связанная с потреблением гражданами алкогольной продукции в барах, кафе и буфетах, занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, является очень актуальной. Круглосуточная работа таких "разливаек" не только способствует спаиванию активного трудоспособного населения, но и значительно ухудшает условия жизни жителей многоквартирных домов.

Ситуация осложняется тем, что в соответствии с нормами федерального законодательства у регионов нет никаких правовых инструментов для того, чтобы ограничить условия и время деятельности, места размещения таких предприятий. Кроме того, федеральное законодательство, регламентирующее правоотношения в сфере производства и оборота алкогольной продукции, не содержит никаких требований к минимальной площади стационарных объектов общественного питания.

Нижегородские парламентарии уже направляли обращения в Государственную Думу РФ и Совет Федерации РФ о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления регионам права вводить ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Аналогичные по содержанию законопроекты, внесенные другими субъектами РФ, уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ.

"Я прошу вас инициировать скорейшее рассмотрение этих законопроектов и их поддержать. Только учитывая специфику алкогольного рынка каждого региона, возможно эффективно урегулировать деятельность предприятий общественного питания", - обратился Василий Суханов к федеральным парламентариям - участникам дискуссионной площадки.

При этом чрезвычайно важно защитить добросовестно работающих предпринимателей в сфере продажи алкогольной продукции от нелегального бизнеса.

На практике сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области столкнулись с ситуацией, когда владельцы торговых объектов, осуществляющих незаконную продажу алкогольной продукции, с целью ухода от ответственности оформляют свою деятельность на лиц, не имеющих постоянного места жительства и источника дохода, или на лиц, проживающих за пределами России. При этом фактически торговая деятельность в данных объектах осуществляется без ведома лиц, на которых она оформлена. Это позволяет реальным организаторам незаконной торговой деятельности и продавцам уходить от персональной юридической ответственности.

"В этой связи прошу обратить внимание на необходимость внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, чтобы у сотрудников правоохранительных органов появилась возможность привлечь к ответственности не "формального" директора нелегального бизнеса, а непосредственно то физическое лицо, которое осуществляет незаконную торговлю алкогольной продукцией. Только введение персональной ответственности каждого конкретного правонарушителя сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом, и помочь развить в регионах легальный, "прозрачный", конкурентоспособный рынок алкогольной продукции", - отметил парламентарий.

"Предлагаемые мероприятия – это лишь борьба со следствием. Причина ухода малого и среднего предпринимательства в "теневой" бизнес – это недостаточно комфортные условия для развития предпринимательства. Необходимо разработать программу по легализации предпринимательской деятельности на федеральном уровне", - сказал Василий Суханов.

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