Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 19:01  [176] Нижний сегодня: главные события дня
29 июля 2019 18:33  [69] Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области
29 июля 2019 17:50  [140] Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области
29 июля 2019 17:23  [142] Нижегородская администрация хочет обжаловать решение об отмене маршрутов Т-113 и Т-138, которая признана незаконной
29 июля 2019 16:03  [235] Детские палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области
29 июля 2019 15:38  [180] Волонтеры "Единой России" отправились в Дивеево для помощи паломникам
29 июля 2019 15:36  [142] Иван Носков проверит качество ремонта дорог в Дзержинске
29 июля 2019 15:06  [139] "Поезда здоровья" побывали уже в 64 населенных пунктах Нижегородской области
29 июля 2019 14:36  [234] День военно-морского флота прошел в Нижнем Новгороде
29 июля 2019 14:21  [514] Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам
Общество

Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области

29 июля 2019 18:33  [69] Общество

Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области. Центр безопасности дорожного движения проведет проверки совместно с представителями рабочей группы по транспорту – перевозчиками, ТПП, ГИБДД, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К этим проверкам необходимо привлечь представителей ГИБДД, АСМАП, уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также перевозчиков и региональную торгово-промышленную палату. Работа пунктов весогабаритного контроля должна быть максимально прозрачной для всех участников процесса", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что рабочая группа по транспорту создана по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ранее на встрече с главой региона представители бизнеса обратили внимание губернатора, что у них есть вопросы к работе системы весогабаритного контроля в Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph