Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области Общество

Работу весогабаритного контроля проверят в Нижегородской области. Центр безопасности дорожного движения проведет проверки совместно с представителями рабочей группы по транспорту – перевозчиками, ТПП, ГИБДД, сообщили в пресс-службе правительства региона.



"К этим проверкам необходимо привлечь представителей ГИБДД, АСМАП, уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также перевозчиков и региональную торгово-промышленную палату. Работа пунктов весогабаритного контроля должна быть максимально прозрачной для всех участников процесса", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что рабочая группа по транспорту создана по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ранее на встрече с главой региона представители бизнеса обратили внимание губернатора, что у них есть вопросы к работе системы весогабаритного контроля в Нижегородской области.