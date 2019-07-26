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Культура и отдых

Кремовый, бордовый и синий станут новыми имиджевыми цветами празднования Дня Нижнего Новгорода

30 июля 2019 18:27  [90] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Кремовый, бордовый и синий станут новыми имиджевыми цветами празднования Дня Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон.

"Новый формат празднования Дня города - это возможность по-новому осмыслить наш город и интересы его жителей. За разработкой праздничного оформления и имиджевых макетов Дня города отвечает группа дизайнеров под руководством Артема Мещерякова. Этот дизайн включает в себя новые цвета - кремовый, бордовый и синий, цифру "798", а также изображения знаковых мест - символов Нижнего Новгорода", - сказал Дмитрий Гительсон, добавив, что отдельно выйдет серия информационных постеров о восьми фестивальных площадках, каждый со своим героем.

День города в 2019 году будет праздноваться 17 августа (третья суббота августа). В прошлые годы праздник совпадал с Днем России.

В настоящее время город уже начали украшать к празднику. На 46 электронных экранах появились информационные плакаты о Дне города. К 17 августа в единой стилистике будет размещена печатная продукция на 80 рекламных поверхностях, в том числе билбордах, а также на 60 остановочных павильонах. Праздничное оформление городских улиц, скверов и площадей завершится к 10 августа.

Дмитрий Гительсон напомнил, что центральным местом проведения праздничной программы станет Нижне-Волжская набережная, где пройдут с различными интерактивами и активностями восемь уникальных фестивалей: городской рыбалки, пляжных видов спорта и аква-байка, исторических квестов и реконструкций, городских танцев, кино и видео о городе, городского барбекю, фестиваль музыкальных групп, воздушных шаров.

Кроме того, для горожан, которые не смогут приехать на Нижне-Волжскую набережную, будут организованы локации в крупных парках города.

Завершит праздничную программу Дня города фестиваль фейерверков в акватории Стрелки.

Полную программу празднования можно посмотреть на сайте НИА "Нижний Новгород".

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