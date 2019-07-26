Федерация определилась с суммой, которую выделит регионам на борьбу с бедностью в 2020 году Общество

Здание правительства РФ Фото: С сайта правительства РФ

Федеральное софинансирование программы социального контракта в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью, число регионов в котором было увеличено до 13, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году. Как сообщает ТАСС, такую информацию озвучил во вторник во время рабочей поездки в Алтайский край министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ОТ ФЕДЕРАЦИИ

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Нижегородской, Новгородской, Томской, Ивановской и Липецкой областях, а также в Кабардино-Балкарии, Татарстане и Приморском крае. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

По данным ТАСС, Топилин не уточнил какую сумму получит каждый в отдельности регион, кроме Алтайского края. Ему, например, выделяется более 250 млн рублей на софинансирование этого проекта.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА?

Министр отметил, что ранее технология социального контракта не финансировалась на уровне Федерации. "7 млрд - это не такие большие деньги, которые позволят нам сразу решить эту проблему в регионах, но задача заключается в том, чтобы отработать технологию", - пояснил он.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – КАК ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН

Всероссийское совещание по реализации пилотных проектов, направленных на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза, Максим Топилин провел именно в Нижнем Новгороде 30 января 2019 года. На встречу приехали представители 55 субъектов РФ.

Фото: Александр Воложанин

Максим Топилин сказал, что проект направлен на семьи с двумя детьми и многодетные семьи. То есть, основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.

По данным, поступившим в Минтруд из органов государственной власти субъектов РФ, за 2018 год с учетом всех членов семей государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 308,8 тысяч человек, было заключено 104,6 тысяч социальных контрактов.

Социальные контракты

Социальный контракт представляет собой договор о взаимных обязательствах между гражданином и органом соцзащиты по оказанию помощи. К примеру, на развитие подсобного хозяйства или обеспечение пожарной безопасности жилья.

Пилотный проект по борьбе с бедностью в Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил на совещании о том, что регион уже приступил к реализации пилотного проекта по борьбе с бедностью.

С сайта www.lutherwood.ca

Цель - снизить уровень бедности в два раза

"Сейчас (поданным на январь, - прим. ред.) 9,9% жителей области все еще имеют доход ниже прожиточного минимума. Мы приступили к выработке механизмов, позволяющих максимально выявлять и охватывать госпомощью малообеспеченные семьи", - сказал Глеб Никитин.

Он считает, что важно оказывать таким семьям не только финансовую поддержку, но и помощь в выходе из трудной жизненной ситуации.

"Мы будем помогать людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, не только социальными выплатами и пособиями, но самое главное - продвижению по службе и новому трудоустройству, с условием их социализации, самообучения и переподготовки, мотивируя людей к развитию", - пояснил губернатор.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Губернатор Глеб Никитин сказал, что у региона есть "значимый объем ресурсов, которые уже выделяются на соцподдержку и на выплату соответствующих пособий". Например, в 2019 году это практически на 1,7 млрд больше, чем в 2018 году, когда было около 20 млрд рублей.

"Сейчас социальный контракт воспринимается как просто источник получения соответствующей выплаты и какие-то конкретные обязательства по нему выполняются достаточно формально. Наша задача сделать так, чтобы человек действительно лечился, занимался спортом, трудоустройством и переподготовкой", - добавил Глеб Никитин.

МНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ О НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент РФ Владимир Путин отметил Нижегородскую область в числе регионов, успешно проводящих работу по снижению уровня бедности. Такое заявление он сделал 20 февраля 2019 года в своем послании к Федеральному Собранию РФ, когда говорил о расширении мер поддержки российских семей.

"Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт", - рассказал президент.

Максим Топилин также высоко оценил опыт Нижегородской области в решении социальных задач. Об этом он рассказал, подводя итоги рабочего визита в Нижний Новгород 30 января 2019 года, где министр провел всероссийское совещание по реализации в субъектах РФ пилотных проектов по снижению уровня бедности в регионах.

Максим Топилин считает, что Нижегородская область является флагманом даже среди пилотных регионов и у нее есть все необходимые инструменты для снижения уровня бедности.