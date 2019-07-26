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Политика

Евгений Лебедев примет участие в праздновании Дней памяти преподобного Серафима Саровского

31 июля 2019 09:46  [110] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев примет участие в праздновании Дней памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве.

Напомним, что с 31 июля по 1 августа 2019 года состоится Первосвятительский визит Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область.

31 июля Святейший Патриарх совершит чин Великого освящения возрожденного Успенского собора Свято-Успенского Саровской пустыни – главного храма обители, 1 августа на Соборной площади Дивеевского монастыря Святейший Патриарх возглавит Божественную литургию.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч паломников ожидается в Нижегородской области на праздновании Дней памяти Серафима Саровского. В Дивееве открылся временный туристско-информационный центр для паломников.

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