Освящение собора и награды: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область 31 июля 2019 года на торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. После Чина Великого освящения предстоятель Русской Православной Церкви вручил награды.

История Саровской пустыни: Свято-Успенский мужской монастырь – Саровская пустынь (первоначально Успенская церковь) построенная в период с 1730 по 1744 год на средства московского купца Демидова, в обиходе именуемая Демидовской, имела достаточно скромные размеры (длина не более 15 метров, церковь была одноглавой). В 1744 году церковь была освящена во имя Успения Богородицы.

После революции 1917 года хозяйство Саровского монастыря было разорено, святыни осквернены. К концу 1925 года принято решение о закрытии монастыря, в марте 1927 г. – о его ликвидации. Имущество монастыря вместе со строениями было передано в ведение Нижегородского управления НКВД. На базе Саровского монастыря в 1927 году была создана детская трудовая коммуна.

Фото: Нижегородская епархия

Возрождение обители: ремонт церкви начался в 1990 году, когда был зарегистрирован первый православный приход Сарова. В 2002 году Нижегородской Епархии было возвращено здание храма во имя святого Преподобного Серафима Саровского, в котором в годы советской власти размещался театр.

Весной 2016 года началось восстановление Успенского собора.



Фото: Кирилл Мартынов

Награды православной церкви: Патриарх Кирилл вручил ордена Святого Преподобного Серафима Саровского полномочному представителю президента Российской Федерации в ПФО Игорю Комарову, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорю Паньшину и директору ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Валентину Костюкову.

Орденом награждаются иерархи, клирики, монашествующие, миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

Орден имеет три степени. Учреждён определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации Преподобного Серафима Саровского.

Ценный дар Успенскому собору: Патриарх Кирилл передал в дар Напрестольный крест из Свято-Успенской Саровской пустыни, изготовленный в 1730-х годах. В кресте содержатся 73 частицы мощей и других святынь.



Крест изготовлен московским серебряником Федором Никифоровым около 1730-х годов. Является очень редким и хорошо сохранившимся образцом отечественного искусства. В кресте содержится 73 частицы мощей и других святынь.

Московский священник иерей Георгий в 1727 году принял в постриг в Саровской обители, через два года скончался. Его сын, священник московского храма Воскресения в Барашах иерей Петр Григорьев, в 1730 году передал в обитель данный крест в качестве вклада на вечное поминовение души усопшего отца.

Этот крест упоминается в описании Саровской обители, выпущенной в XIX-XX веке, в разделе "Кресты напрестольные".

В настоящее время крест выкуплен из зарубежного частного собрания. Пожертвован монастырю.

Фото: Нижегородская епархия

Тысячи паломников: в этом году на Дни памяти Серафима Саровского 31 июля - 1 августа ожидается более 4 тысяч православных.

"Это на 30% больше, чем в прошлом году. Также предполагается, что около 10 000 человек прибудут только на основной день празднования. Рассчитываем показать вам, как проводится работа по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", рассказать о планах. Мероприятия из перечня считаются приоритетными задачами общегосударственного значения", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В июне 2019 года в ходе рабочей встречи с главой региона Патриарх отмечал, что "Нижний Новгород — это особый город в нашей стране, славный своими традициями. Особым покровителем этой земли является Серафим Саровский".

Кластер "Арзамас—Дивеево—Саров": в регионе будут развивать паломническо-туристический кластер. На эти цели направят около 14,3 млрд рублей – это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

В перечне - строительство автомобильной дороги Южный обход в районе Арзамаса. Деньги также пойдут и на дорожное освещение в Арзамасском и Дивеевском районе, строительство автостанции и перехватывающей парковки в Дивеево, приобретение 15 автобусов с аудиогидами для Арзамаса, реконструкцию городских очистных сооружений, газификацию нескольких улиц в Дивеевском районе и благоустройство.

Кроме того, центры культурного развития построят во всех трех населенных пунктах.