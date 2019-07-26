Газон вместо асфальта: переход в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" закроют окончательно Общество

Фото: с сайта https://www.change.org/, Яндекс.Карты

Пешеходный переход в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" закроют окончательно. Как сообщили в администрации Канавинского района, территорию планируют благоустроить до конца августа этого года.

Напомним, в начале июля светофорное оборудование перенесли с участка на переходе через ул.Бетанкура (в районе дома №20 по улице Керченской) и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо". На месте прежнего перехода установили ограждение.

В администрации необходимость демонтажа светофоров объяснили требованиями ГОСТ, согласно которым расстояние между ближайшими пешеходными переходами должно быть не менее 200 метров. Для перехода улицы в настоящее время действуют подземный переход на ул. Самаркандской и надземный переход на ул. Бетанкура.

Однако, некоторые нижегородцы продолжают переходить дорогу в неустановленном месте. Чтобы дойти до других переходов, людям нужно делать крюк в несколько сотен метров: спускаться и подниматься по лестницам. В связи с этим, на сайте Сhange.org даже была создана петиция за возврат упразднённого перехода.

Потом неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в знак протеста.

Несмотря на это, асфальтовое покрытие и брусчатка на месте закрытого перехода на ул. Бетанкура будут демонтированы, до конца августа там уложат газон.