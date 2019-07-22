Фото:
Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста. Как напомнили в группе соцсети ВКонтакте, жители были недовольны тем, что светофоры на ул. Бетанкура демонтировали, перенесли и установили ближе к ТРЦ, а пешеходов обязали пользоваться надземным переходом, который находится в нескольких сотнях метров от прежнего места. Нижегородцы требовали вернуть наземный переход. Многие продолжали и продолжают переходить дорогу по привычному маршруту, но теперь уже с нарушением правил.
"И вот, забор, который поставили власти, пропал. Только непонятно как! То ли его дорожники убрали, поддавшись требованиям жителей, то ли сами жители "решили вопрос", - отмечается в посте.
На сайте Сhange.org даже была создана петиция за возврат упразднённого пешеходного перехода.
Напомним, светофорное оборудование перенесли с участка на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо" в начале июля, а на месте прежнего перехода установили ограждение.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+