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Общество

Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста

25 июля 2019 13:01  [81] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста. Как напомнили в группе соцсети ВКонтакте, жители были недовольны тем, что светофоры на ул. Бетанкура демонтировали, перенесли и установили ближе к ТРЦ, а пешеходов обязали пользоваться надземным переходом, который находится в нескольких сотнях метров от прежнего места. Нижегородцы требовали вернуть наземный переход. Многие продолжали и продолжают переходить дорогу по привычному маршруту, но теперь уже с нарушением правил.

"И вот, забор, который поставили власти, пропал. Только непонятно как! То ли его дорожники убрали, поддавшись требованиям жителей, то ли сами жители "решили вопрос", - отмечается в посте.

На сайте Сhange.org даже была создана петиция за возврат упразднённого пешеходного перехода.

Напомним, светофорное оборудование перенесли с участка на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо" в начале июля, а на месте прежнего перехода установили ограждение.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

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