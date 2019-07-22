Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста. Как напомнили в группе соцсети ВКонтакте, жители были недовольны тем, что светофоры на ул. Бетанкура демонтировали, перенесли и установили ближе к ТРЦ, а пешеходов обязали пользоваться надземным переходом, который находится в нескольких сотнях метров от прежнего места. Нижегородцы требовали вернуть наземный переход. Многие продолжали и продолжают переходить дорогу по привычному маршруту, но теперь уже с нарушением правил.

"И вот, забор, который поставили власти, пропал. Только непонятно как! То ли его дорожники убрали, поддавшись требованиям жителей, то ли сами жители "решили вопрос", - отмечается в посте.

На сайте Сhange.org даже была создана петиция за возврат упразднённого пешеходного перехода.

Напомним, светофорное оборудование перенесли с участка на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо" в начале июля, а на месте прежнего перехода установили ограждение.

Фото: из соцсети ВКонтакте