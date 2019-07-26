Восемь человек пострадали в ДТП на Молитовском мосту с участием маршрутки Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП на Молитовском мосту с участием маршрутки. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло вечером 31 июля 2019 года: водитель (1969 г.р., стаж 32 года), управляя автобусом по маршруту №29, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с четырьмя автомобилями: ГАЗелью, Ладой Приора, Kia и Suzuki.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса и водитель ГАЗели, двое из которых переломали носы.

Ранее пенсионерка упала в маршрутке №76, когда водитель автобуса резко затормозил.