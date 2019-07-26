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Общество

Проектную документацию по реставрации башен Кремля разработают за 1,8 млн рублей

01 августа 2019 13:53  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Приволжский центр экспертиз и проектирования" разработает проектную документацию по реставрации башен Кремля за 1,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На портале размещена информация о закупке у единственного поставщика работ по созданию научно-проектной документации по реставрации Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башен.

Проектная документация должна предусматривать ремонт системы электроснабжения и освещения, системы отопления, охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения башен.

Работы начнутся с момента подписания договора.

Еще один конкурс выиграло ООО "Проектреставрация". Эта компания осуществит государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – стен и башен Нижегородского кремля. Стоимость работ составит 801 тысячу рублей.

Напомним, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник заключил договор с ННГАСУ на право разработки проекта реставрации четырех башен Кремля.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Кремля и благоустройство территории этого объекта Нижний Новгород получит 10 млрд рублей из федерального бюджета. Все это произойдет в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

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