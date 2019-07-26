Групповое мошенничество: в отношении застройщиков ЖК "Окский берег" заведено уголовное дело Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В отношении застройщиков ЖК "Окский берег" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве. Об этом сообщают дольщики в социальной сети ВКонтакте со ссылкой на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрия Овчинникова.

Согласно информации, возможное преступление рассматривается как "мошенничество организованное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Пропали сотни миллионов рублей

Уголовное дело возбуждено после проверки в отношении руководства и сотрудников ООО "ЭкоГрад", ООО "Капстройинвест" и генерального подрядчика ООО "Эко-Дом".

Причем материал проверки зарегистрирован 29 мая 2018 года, спустя год — 14 июня 2019 года — было возбуждено уголовное дело.

Как сообщается в актах проверок инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, "Капстройинвест" предоставил "Эко-Дом" крупные займы на строительство 5-го (373 млн рублей) и 32-го кварталов (более 167 млн рублей), которые так и не были достроены. Тогда застройщику выдали предписание устранить нарушеня, которое он также не выполнил.

Кроме того, из акта проверки от 12 февраля 2019 года следует, что "Эко-Дом" получил заем в размере 249,7 млн рублей на строительство главной понизительной подстанции. Выбранный для этих работ подрядчик деньги так и не получил. Организация обратилась в суд с иском. В результате стороны заключили мировое соглашение, по которому должник обязался заплатить до 15 мая 2019 года. Но этого не произошло.

(фото: из группы дольщиков ЖК "Окский берег" в соцсети ВКонтакте)

Виновники - банкроты

Напомним, застройщики "Окского берега" ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" признаны банкротами.

"Капстройинвест" до банкротства не желал уходить со строительной площадки, обосновывая это тем, что найдет инвестора для завершения строительства ЖК. Внесение средств должно было состояться до 26 июня, но "Капстройинвест" не выполнил своих обязательств и суд признал компанию банкротом.

ООО "Экоград" (застройщик жилого комплекса) также признан банкротом 29 июля 2019 года.

Достройка ЖК "Окский берег"

Между тем, с июня текущего года у правительства Нижегородской области есть соглашение с еще одним застройщиком ЖК "Окский берег" - ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства.

Проект этого ЖК предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тыс. рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.