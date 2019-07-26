Власти обещали организовать работу подъемника для инвалидов на надземном переходе на ул.Бетанкура Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Местная администрация обещала организовать работу подъемника для инвалидов на надземном переходе, который пересекает проезжую часть дороги на ул.Бетанкура в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на администрацию Канавинского района.

Закрытие пешеходного наземного перехода через дорогу и строительство надземного сооружения вызвало резонанс у местных жителей. Во-первых, это произошло потому, что существующий надземный переход хоть и оборудован электроподъемниками, но они находятся в нерабочем состоянии, поэтому маломобильным гражданам и женщинам с колясками, в которых находятся дети, тяжело передвигаться по надземному переходу.

Помимо этого, при строительстве надземного перехода светофорное оборудование перенесли с участка на наземном переходе через ул.Бетанкура (в районе дома №20 по улице Керченской) и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо". На месте прежнего перехода установили ограждение.

Это вызывало неудобство для многих граждан. Они даже создавали петицию на сайте Сhange.org за возврат упразднённого перехода.

В администрации закрытие обычного перехода объяснили тем, что там за несколько лет произошло два ДТП.

Сейчас администрация Канавинского района сообщает, что принято решение организовать работу подъемника надземного перехода на Бетанкура. Специальные огороженные подъемника будут спускаться и подниматься вдоль перил автоматически. Включить их можно будет, вызвав диспетчера.

"Вчера глава города Владимир Панов подписал постановление о передаче этого надземного перехода в оперативное управление администрации Канавинского района. Мы уже начали процедуру заключения договоров на эксплуатацию этого оборудования для маломобильных групп", – заявил первый заместитель главы администрации района Александр Кулагин.

При этом он не сообщил, могут ли воспользоваться подъемником женщины с детскими колясками и насколько быстро будут реагировать диспетчеры на вызов.