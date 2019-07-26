СУ СК выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору Происшествия

СУ СК по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору. Об этом сообщили в региональном следственном управлении 2 августа 2019 года. Организована доследственная проверка.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 11.

По предварительным данным, 28 июля 2019 года в помещении палаты, расположенной в медицинской части исправительной колонии сотрудниками дежурной смены обнаружен 47-летний мужчина с признаками суицида.

При осмотре места происшествия следователи СК установили, что в палате погибший находился один, на его теле следов насилия не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), состоял на профилактическом учете, как склонный к суициду.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.