СУ СК выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору

СУ СК по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору. Об этом сообщили в региональном следственном управлении 2 августа 2019 года. Организована доследственная проверка.
Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 11.
По предварительным данным, 28 июля 2019 года в помещении палаты, расположенной в медицинской части исправительной колонии сотрудниками дежурной смены обнаружен 47-летний мужчина с признаками суицида.
При осмотре места происшествия следователи СК установили, что в палате погибший находился один, на его теле следов насилия не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Мужчина отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), состоял на профилактическом учете, как склонный к суициду.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
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