Последние новости рубрики Происшествия
02 августа 2019 13:01  [148] СУ СК выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору
02 августа 2019 11:02  [239] Неизвестные раскопали законсервированную свалку отходов на Бору в Нижегородской области
01 августа 2019 17:04  [783] Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде
01 августа 2019 16:28  [350] Нижегородец перерезал горло жене, не желавшей убирать за собой мусор, - СК
01 августа 2019 12:37  [313] Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков
01 августа 2019 12:22  [318] Восемь человек пострадали в ДТП на Молитовском мосту с участием маршрутки
31 июля 2019 15:04  [420] Молодую женщину, которая связывала и била своего сына, задержали в Нижнем Новгороде
30 июля 2019 12:28  [306] Школьница, управляя мотоциклом, попала в ДТП в Дзержинске
30 июля 2019 11:52  [368] Пассажира автомобиля ударило током в Нижнем Новгороде после наезда машины на провода троллейбуса
29 июля 2019 14:09  [258] Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего в Богородком районе, - СУ СК
Происшествия

СУ СК выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору

02 августа 2019 13:01  [148] Происшествия

СУ СК по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели заключенного на Бору. Об этом сообщили в региональном следственном управлении 2 августа 2019 года. Организована доследственная проверка.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 11.

По предварительным данным, 28 июля 2019 года в помещении палаты, расположенной в медицинской части исправительной колонии сотрудниками дежурной смены обнаружен 47-летний мужчина с признаками суицида.

При осмотре места происшествия следователи СК установили, что в палате погибший находился один, на его теле следов насилия не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), состоял на профилактическом учете, как склонный к суициду.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph