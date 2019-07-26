Август — пора сбора урожая. Вспоминаем, что сделано и что советуют специалисты Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уборка урожая – совершенно особый момент в жизни сельских тружеников, когда все силы и средства в хозяйстве направлены к достижению единой цели. Что необходимо, чтобы выиграть это сражение? Об этом нам рассказывают специалисты управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Каждый год уборка зерновых преподносит нам сюрпризы. Как правило, в эти горячие дни выясняется, что к определенным ситуациям можно было подготовиться заранее и встретить их во всеоружии.

Один из наиболее значимых моментов – это квалификация механизатора. Этот фактор порой имеет гораздо большее значение, чем мощность самого производительного комбайна.

Хорошо обученный оператор комбайна способен увеличить производительность техники на 15 -30 %. Вполне оправданна практика, когда каждые два-три года перед началом уборочных работ механизаторы проходят интенсивный тренинг. Это помогает лучше уяснить основные взаимосвязи между технологическими процессами, избавиться от стереотипов и освежить свои знания, что очень полезно.

Финансирование нижегородской областной программы обновления сельхозтехники в 2019 году увеличено и на эти цели направлено 150 млн рублей. Такое решение принял губернатор региона Глеб Никитин 5 марта 2019 года.

"Более современное оборудование позволит повысить эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и доходы сотрудников. От состояния сельхозтехники зависит качество проведения посевной кампании в Нижегородской области, и то, какой урожай мы получим осенью", - отметил Глеб Никитин.

В частности, в 2019 году увеличены субсидии на приобретение свеклоуборочных комбайнов с 2,5 млн рублей до 8 млн рублей за единицу техники, на льноуборочные комбайны компенсации затрат возрастут с 50% до 90%. Кроме того, перечень техники, которую аграрии смогли получить на льготных условиях в рамках областной программы, пополнился мульчерами – оборудованием для измельчения древесины, применяемым при раскорчевке деревьев во время обработки заброшенных сельхозземель.

СПЛАНИРОВАТЬ ХОД УБОРКИ

К уборочной кампании желательно готовиться заблаговременно. Здесь обозначают моменты начала и примерное количество рабочих дней, которые понадобятся для уборки каждой выращиваемой в хозяйстве культуры в зависимости от производительности вашего комбайна. Это поможет выявить наиболее напряженные моменты уборочной кампании и оценить потенциальные угрозы, что, в свою очередь, позволит избежать возникновения чрезвычайной ситуации.

Еще до начала работ заручитесь поддержкой фирм, оказывающих услуги по уборке зерновых или познакомьтесь с программами аренды техники, которые предлагают некоторые производители комбайнов. Это даст возможность преодолеть трудности, справиться с неблагоприятными погодными условиями и полеганием посевов, особенно если прогнозируется высокий урожай, а хозяйстве своей техники не очень много.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить поддержку технического переоснащения сельского хозяйства из областного бюджета на 30% к уровню 2018 года. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 180 млн рублей. Только в первом полугодии 2019 года аграрии приобрели 90 тракторов, 22 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, а также около 400 единиц другой техники и оборудования.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Простой машин во время уборки урожая обходится дорого. В Германии каждая минута простоя комбайна обходится примерно в десять евро. Очень важно своевременно организовать профилактику и ремонт уборочной техники, привести ее в хорошее техническое состояние. Отложенный ремонт не только повышает затраты в драгоценные часы уборочной страды, но и ведет к ущербу. Часто можно услышать: "Ну, эта деталь еще постоит!". Да, если било выработало свой ресурс, молотильный аппарат может выдержать еще один сезон, но его производительность будет на 20 % ниже, а в тяжелых условиях уборки он не справится с нагрузкой.

Поэтому рекомендуется еще во время уборки составлять список всех особенностей работы или недостатков того или иного узла комбайна. В следующем году такой список позволит сделать ремонтные работы точечными.

КАЛИБРОВКА ВЛАГОМЕРОВ

До начала уборки следует произвести поверку влагомеров, которыми вы собираетесь пользоваться. В условиях Германии дополнительный процент влаги на зерне стоит как минимум 5 евро / т. Поэтому обращение в специальные сервисные службы вполне оправданно. Откалибруйте влагомер, установленный на комбайне. Особенно внимательно к этому надо относиться при уборке рапса. На практике достаточно часто встречаются 2 – 3-процентные различия в показаниях влагомеров.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЧВЕ

Водители грузовых машин, работающих на вывозе зерна, для передвижения по полю должны стараться использовать технологическую колею, остающуюся после прохода комбайна. И только при параллельной приемке зерна из бункера им разрешается ехать рядом с комбайном. Дожидаясь загрузки, машины должны стоять на технологической колее, а не просто на краю поля. Это снижает уплотнение почвы там, где еще не прошла сельхозтехника. Посовещайтесь с водителями машин по поводу их перемещений по полю.

В 2019 году Нижегородская область на четверть увеличила финансирование закупок удобрений для аграриев.

"На эти цели мы заложили в бюджете 2019 года около 220 млн рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2018. Понятно, что чем качественнее удобрения и современнее технологии, тем лучше и доступнее тот урожай, который потом оказывается на полках наших магазинов. Сейчас аграрии региона активно готовятся к посевной. Закуплено уже 80% от необходимого объема минеральных удобрений, в 2018 году на эту дату было 58%. Приятно, что активность производителей растет", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КАКОЙ УРОЖАЙ ОЖИДАЕМ В РЕГИОНЕ?

В середине июня сообщалось, что аграрии Нижегородской области во время весенне-полевых работ 2019 года увеличили план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%.

Яровой сев в Нижегородской области составил 604,5 тысячи га (100% к плану). В том числе посеяно 395,7 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур (112% к плану), 4,3 тысячи га льна - долгунца (105%), 13,8 тысячи га сахарной свеклы (107%), 14,5 тысячи га картофеля (101%), 1 тысяча га овощей (100%), 16,8 тысячи га рапса ярового (100%) и 15,2 тысячи га подсолнечника на зерно (109%).

Посевная площадь без учета личного сектора составила 1,058 млн га (100% от запланированного объема).

По данным на конец июля уборку зерновых начали в большинстве районов Нижегородской области, уже убрано 40 тысяч га. Всего предстоит убрать чуть более 570 тысяч га зерновых культур. По информации регионального минсельхоза, в 2019 году планируется произвести более 1,1 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей региона в муке и кормах для животноводства.