До октября в Нижнем Новгороде установят 134 "умные остановки", - Владимир Панов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

До октября в Нижнем Новгороде установят 134 "умные остановки". Об этом заявил глава города Владимир Панов в ходе тестирования нового павильона на улице Ванеева 2 августа 2019 года.

Ранее выяснилось, что лавочки для ожидания транспорта оказались неприспособленными к зиме. "Ростелеком" устранял недостатки.

"В ноябре прошлого года в ходе осмотра тестового павильона на Большой Покровской были выявлены замечания. Они касались лавочек для ожидания транспорта, которые оказались неприспособленными к зиме. Компания устранила недостатки, использовав другой материал для сидения: дерево и пластиковое покрытие, которое считается более вандалоустойчивым. Сейчас в городе уже более 30 "умных остановок", до октября планируется, что их будет 134", - сообщил Панов.

Отметим, что сроки монтажа павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Далее сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут установлены к сентябрю. Теперь речь идет о том, что их смонтируют "до октября".

По словам заместителя директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексея Белоусова, в настоящее время в полной готовности тестируются десять умных остановок на улицах Ванеева, Белинского, Веденяпина и Большой Покровской у Дома связи, а также на Южном и Московском шоссе.

"Основные проблемы – это долгое время, затрачиваемое на согласование мест установки, и, конечно, вандализм. Уже сейчас остановки начали разрисовывать, применять к ним силовые воздействия. Однако все это фиксируется видеокамерами, а информация передается в полицию", - подчеркнул Алексей Белоусов.

"Умные остановки" находятся в концессии у Ростелекома на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их установке полностью несет предприятие.

В ходе осмотра Владимир Панов спросил: есть ли сложности с синхронизацией расписания прибытия транспорта на информационном табло. И.о. заместителя главы города по транспорту Елена Лекомцева сказала, что пока задержки во времени есть, но доработав программное обеспечение, все будет работать корректно.

"До окончания запуска первого этапа установки павильонов все погрешности будут устранены", - заверила Елена Лекомцева. Когда закончится первый этап – не уточняется.

Что будет со старыми остановками: Лекомцева ответила, что старые остановки будут демонтированы и использованы в местах, где их никогда не было. Те конструкции, которые не подлежат восстановлению и находятся в сильно изношенном состоянии, утилизируют.