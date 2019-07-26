"Конкурса по выбору замглавы Нижнего Новгорода по транспорту я пока проводить не буду", - Владимир Панов Политика

Елена Лекомцева Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ближайшее время не планирует проводить конкурс по выбору нового заместителя по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в ходе брифинга на тему "Общественный транспорт в городе".

"Я не вправе менять коллектив, конкурса пока я проводить не буду. Есть Елена Александровна Лекомцева. Она выполняет необходимую работу на этой должности. Елена Лекомцева ранее возглавляла НПАТ, затем была назначена по конкурсу директором департамента транспорта Нижнего Новгорода. Она компетентна в этом вопросе", - пояснил он.

Елена Лекомцева была назначена на эту должность 8 июля 2019 года. Тогда сообщалось, что в администрации искали кандидатов на должность заместителя главы города по транспорту. Предполагалось, что выбирать кандидата будут по конкурсу, либо это решение примет глава города.