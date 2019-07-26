Более 100 агропредприятий собрались на "Дне поля – 2019" Общество

Более 100 агропредприятий собрались на "Дне поля – 2019" в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Среди участников – предприятия, специализирующиеся на разведении племенного скота, производители пищевой продукции, сельскохозяйственной техники и удобрений, фермерские хозяйства.

Посетители выставки увидели более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Для гостей фестиваля пошли демонстрационные показы. В частности, участникам агрофестиваля продемонстрировали работу мульчеров – специальной техники для обработки поросшей лесом заброшенной пашни.

"К сожалению, в регионе сотни гектаров пашни простаивают уже много лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно. Планируем компенсировать аграриям 50% затрат на мульчеры", - сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Отметим, ранее уже неоднократно сообщалось, что если Законодательное собрание одобрит изменения, то с 2020 года эта мера поддержки заработает в регионе.

"Меня очень радует, что в этой сфере за последнее время есть подвижки. Начались работы по строительству крупнейшего в регионе тепличного комплекса на Бору. Там будут растить огурцы и помидоры", - добавил вице-губернатор.

По информации инвестора, ООО Тепличный комплекс "Нижегородский" планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. На предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект – более 5 млрд рублей.

По данным регионального минсельхоза, в регионе также открылись производства целого ряда новых для Нижегородской области культур: спаржи, промышленных сортов чеснока, тыквы и яблок.

Ранее сообщалось, что выставка "День поля" будет организована на территории Кстовского района возле села Татинец 2 августа 2019 года.