Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК почти на четверть Общество

Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК почти на четверть за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя открытия агрофестиваля "День поля – 2019" в регионе.

За январь-май 2019 года предприятия АПК Нижегородской области экспортировали продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и племенных животных на $101,2 млн, что на 27% больше, чем годом ранее.

"Увеличены объемы поставок масложировой, мукомольно-крупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий, плодово-ягодных джемов и других пищевых продуктов", - сказал Глеб Никитин.

"Один из основных факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства, - это невысокие прибыли многих агропредприятий, что не позволяет им вкладывать достаточно средств в развитие и улучшение условий труда сотрудников", - добавил губернатор.

"Расширение рынков сбыта и выход на экспорт поможет решить эту проблему. Конечно, здесь аграриям нужна помощь со стороны государства, в том числе, консультативная, ведь многие региональные предприятия не имеют необходимого опыта и знаний для работы на внешних рынках", - отметил он.

Глеб Никитин напомнил, что до конца 2019 года нижегородские предприятия смогут принять участие в 20 бизнес-миссиях в Европу и страны Азии.

"Кроме того, для устойчивого развития АПК Нижегородской области очень важна финансовая поддержка в рамках различных программ, действующих в регионе", - сообщил губернатор.

Напомним, более 100 агропредприятий собрались на "Дне поля – 2019" в Нижегородской области.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".