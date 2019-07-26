Таблички с расписанием автобусов появятся на нижегородских остановках Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Таблички с расписанием автобусов появятся на нижегородских остановках. Об этом глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил журналистам в ходе брифинга 2 августа.

Их планируется установить на всех остановках города, кроме тех, которые будут заменены на умные.

Это будет сделано за счет городского бюджета. По предварительным подсчётам, стоимость работ – примерно четыре тысячи рублей на остановку.

Напомним, до октября в Нижнем Новгороде установят 134 "умные остановки".

По словам заместителя директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексея Белоусова, в настоящее время в полной готовности тестируются десять умных остановок на улицах Ванеева, Белинского, Веденяпина и Большой Покровской у Дома связи, а также на Южном и Московском шоссе.