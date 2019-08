Более 1300 заявок из 34 стран были поданы на участие в фестивале веб-сериалов "REALIST WEB FEST" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Более 1300 заявок из 34 стран были поданы на участие в фестивале веб-сериалов "REALIST WEB FEST" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Международный фестиваль стартовал в ГЦСИ "Арсенал" 2 августа 20019 года. В Нижнем Новгороде он проходит уже во второй раз.

"Очень приятно, что такой современный жанр, как веб-сериалы продолжает поддерживать традиции, заложенные киноиндустрией. Отрадно, что впервые в рамках фестиваля реализуется проект WEB-START, где команды снимают Нижний Новгород для своих будущих сериалов. Благодаря ему наш город увидят и в других странах. Когда снимают в Нижнем Новгороде и про Нижний Новгород - это здорово. Особенно это важно в преддверии его 800-летия", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

В основную конкурсную программу вошли 33 сериала и 10 пилотных серий из 16 стран. Они поборются за награды в номинациях: лучший веб-сериал, лучший пилот, лучшая идея, лучший персонаж, лучший сценарий, лучший режиссер.

В основное жюри этого года вошли: российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг, а также победители REALIST WEB FEST прошлого года - российская актриса, режиссер веб-сериала "Бар "На грудь"" Ирина Вилкова, казахстанский актер ("МакМафия" и "Марко Поло"), режиссер веб-сериала "Всемогущий" Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала "Отель "Романов"" (Hotel Romanov) Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала "За грехи наши" (The Man for Your Sins) Йоахим Юнг, режиссер израильского веб-сериала "Парикмахерская Хани" (Hani's Barber Shop) Томер Верехсон.

Также в рамках фестиваля впервые проходит конкурс WEB-START. В нем участвуют 9 международных киношкол. Их задача - снять в дни работы фестиваля пилотный эпизод веб-сериала. Декорациями к их съемкам стали восемь районов Нижнего Новгорода. 4 августа все эпизоды будут выложены в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи смогут отдать свой голос за лучший из них, а 5 августа профессиональное жюри выберет победителя.

"Мы хотим, чтобы через несколько лет, а может быть через год, практически все творческие вузы отправляли в Нижний Новгород группы, которые бы снимали за четыре дня пилотную серию сериала. Оценивать ее будет профессиональное жюри", - сказал организатор Антон Калинкин.

В рамках фестиваля в здании бывшей швейной фабрики "Маяк" будут организованы показы лучших веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является Аполлон Шнуров.

Ранее сообщалось, что студенческие команды российских и зарубежных киношкол в рамках фестиваля Realist Web Fest будут снимать пилотные серии сериалов на улицах Нижнего Новгорода.