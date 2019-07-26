Долгожданное тепло: до +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели Общество

До +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 5 августа, днем +14°, облачно, возможен небольшой дождь. Во вторник +13°, также прогнозируются осадки.

К среде, 7 августа, ожидается потепление до +19° днем, +12° ночью. В четверг и пятницу днем +22°, при этом, вероятны дожди. К выходным снова ожидается похолодание.