Долгожданное тепло: до +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели

До +22° прогнозируется в Нижегородской области к середине недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник, 5 августа, днем +14°, облачно, возможен небольшой дождь. Во вторник +13°, также прогнозируются осадки.
К среде, 7 августа, ожидается потепление до +19° днем, +12° ночью. В четверг и пятницу днем +22°, при этом, вероятны дожди. К выходным снова ожидается похолодание.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+