Специалисты "Поездов здоровья" в 2019 году обследовали около 10 тысяч нижегородцев из сельской местности Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Специалисты "Поездов здоровья" в 2019 году обследовали около 10 тысяч нижегородцев из сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории курсируют по области с 16 апреля, продолжая реализацию инициативы главы региона Глеба Никитина.

В настоящее время Северный и Южный "Поезда здоровья" побывали уже в 66 населенных пунктах 26 районов Нижегородской области и Дзержинске. Врачи лабораторий провели почти 20 тысяч консультаций 9,7 тысячи пациентам, в том числе: 1251 консультация педиатра, 885 - хирурга, 749 - стоматолога, 863 - детского стоматолога.

Консультации онколога получили 1197 пациентов, гинеколога - 1958, эндокринолога - 2239, кардиолога - 2427, уролога - 796. Другие специалисты - геронтологи, терапевты, пульмонологи и гастроэнтерологи обследовали 2083 нижегородцев.

Наиболее востребованными по-прежнему остаются консультации невролога - 2567 и офтальмолога - 2790.

"Северный поезд" закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском районах и Дзержинске.

"Южный поезд" уже побывал в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском и Вадском районах.

Специалисты провели 11204 исследования, в том числе ФЛГ - 4572, ЭКГ - 1887, УЗИ - 1877, онкоцитология - 1800, ММГ — 709.

Впервые выявлено 1912 заболеваний, в том числе 141 подозрение на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 5045 человек, 695 человек - на госпитализацию.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

Напомним, в 2019 году министерство социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.