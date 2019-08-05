Маршрут автобусов, следующих по Южному шоссе, сократится 8 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Маршрут шести автобусов, следующих по Южному шоссе Нижнего Новгорода, сократится 8 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об автобусах маршрутов №№ А-40, А-69, А-85, Т-13 и Т-40. Они станут доезжать только до остановки "6 микрорайон". Конечной остановкой автобуса №Т-63 станет пункт "Школа №20".

Разворот общественного транспорта будет осуществлять вокруг домов №№ 1, 3, 5 на ул. Героя Шнитникова.

Изменения в движении транспорта продлятся с 12:00 до 17:00.

Как пояснили в департаменте, изменения обусловлены проведением праздничного велопробега.