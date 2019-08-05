Последние новости рубрики Общество
07 августа 2019 11:57  [61] Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
07 августа 2019 11:51  [65] "ТНС энерго НН" определило новых призеров акции "Электронный счет - в вашу пользу!"
07 августа 2019 11:25  [87] Более 260 случаев с начала года: нижегородцы пожаловались на укусы животными
07 августа 2019 11:07  [79] "Ростелеком" выступил техническим партнером торжеств в Сарове и Дивееве
07 августа 2019 09:02  [120] Особую технологию литья используют при реставрации скульптуры скрипача с Б.Покровской
06 августа 2019 19:23  [284] Нижний сегодня: главные события дня
06 августа 2019 18:39  [192] Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма
06 августа 2019 18:14  [149] Двенадцать пар, проживших в браке 25 лет, поздравили на фестивале "Семья Нижегородская" 6 августа
06 августа 2019 17:25  [203] "ТНС энерго НН" информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября
06 августа 2019 17:06  [198] Подрядчик вновь сорвал сроки благоустройства "Сквера им.1905 года" в Нижнем Новгороде
Общество

Более 260 случаев с начала года: нижегородцы пожаловались на укусы животными

07 августа 2019 11:25  [87] Общество

269 случаев покусов людей животными зафиксировано в госветклиниках за 7 месяцев 2019 года. Об этом сообщил начальник ГБУ НО "Госветуправление г.Нижний Новгород" Евгений Помазов, комментируя утвержденный правительством РФ список потенциально опасных пород собак, выгул которых с 1 января 2020 года без намордника и поводка запрещен.

"Речь идет о домашних питомцах, поскольку к нам в клиники обращаются владельцы тех животных, которые покусали людей. Обращаются, чтобы исключить случаи бешенства и поставить животное на карантин. За животными опасных пород нужен особое воспитание, особый уход", - напомнил Евгений Помазов.

Согласно изменениям в федеральный закон, в перечень агрессивных собак вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

Напомним также, что в июле бешенство лисы было выявлено в Дальнеконстантиновском районе.

Что касается прошлого года, то в 2018 году жители региона пожаловались на укусы бездомных собак около 200 раз, что почти в 9 раз меньше, чем на укусы собак, у которых есть хозяева (более 1750 укусов).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph