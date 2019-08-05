Более 260 случаев с начала года: нижегородцы пожаловались на укусы животными Общество

269 случаев покусов людей животными зафиксировано в госветклиниках за 7 месяцев 2019 года. Об этом сообщил начальник ГБУ НО "Госветуправление г.Нижний Новгород" Евгений Помазов, комментируя утвержденный правительством РФ список потенциально опасных пород собак, выгул которых с 1 января 2020 года без намордника и поводка запрещен.

"Речь идет о домашних питомцах, поскольку к нам в клиники обращаются владельцы тех животных, которые покусали людей. Обращаются, чтобы исключить случаи бешенства и поставить животное на карантин. За животными опасных пород нужен особое воспитание, особый уход", - напомнил Евгений Помазов.



Согласно изменениям в федеральный закон, в перечень агрессивных собак вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

Напомним также, что в июле бешенство лисы было выявлено в Дальнеконстантиновском районе.

Что касается прошлого года, то в 2018 году жители региона пожаловались на укусы бездомных собак около 200 раз, что почти в 9 раз меньше, чем на укусы собак, у которых есть хозяева (более 1750 укусов).