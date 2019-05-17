Штрафы за выгул собак без намордников хотят увеличить в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Штрафы за выгул собак без намордников хотят увеличить в Нижегородской области. Такую информацию озвучил председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона Игорь Тюрин, комментируя решение областного комитета по госветнадзору.

Заседание комитета состоялось 21 мая. Депутаты рассмотрели представленную правительством региона информацию о мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Как было отмечено, с 1 января 2014 года вступил в силу областной закон, который наделил органы местного самоуправления районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в части регулирования численности безнадзорных животных. С 2015 года работает закон "О безнадзорных животных на территории Нижегородской области".

В 2018 году на реализацию мероприятий по отлову, содержанию в приютах (в течение 10 дней), вакцинации против бешенства, стерилизации (кастрации) и выпуску в среду обитания здоровых особей безнадзорных животных из областного бюджета выделено 32,3 млн рублей.

По словам директора нижегородского благотворительного фонда "Зоозащита НН" Владимира Гройсмана, благодаря принятым мерам удалось добиться существенных результатов. Так, значительно снизилось количество случаев заболевания бешенством.

Участники заседания обратили особое внимание, что в 2018 году жители региона пожаловались на укусы бездомных собак около 200 раз, что почти в 9 раз меньше, чем на укусы собак, у которых есть хозяева (более 1750 укусов).

По словам Владимира Гройсмана, это как раз и говорит о проводимой работе с безнадзорными животными. Он добавил, что из всех случаев с бездомными собаками, примерно 20-30% случаев произошло с одними и теми же животными, котороые укусили тех же граждан, что и в прошлый раз.

В свою очередь, председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин призвал владельцев собак четко соблюдать правила выгула.

"Сегодня штраф за выгул собаки без намордника составляет 500 рублей - это немного. Областной комитет по госветнадзору предлагает внести изменения в региональный КоАП и увеличить размер штрафа. Такую инициативу мы обязательно рассмотрим. В то же время считаю, что многое решает личная ответственность хозяев собак, которая должна быть высокой", - заключил Игорь Тюрин.